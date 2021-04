Spazio: l’astronauta italiano Luca Parmitano fotografo d’eccezione per il lancio di Thomas Pesquet

Luca Parmitano fotografo d’eccezione, in Florida, per il lancio dell’astronauta francese dell’ESA, Thomas Pesquet, primo europeo a raggiungere la Stazione Spaziale su una navetta privata Crew Dragon di SpaceX, nell’ambito del Commercial Crew Program della NASA.

L’astronauta italiano e colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare attualmente ricopre il ruolo di capo dell’ufficio operazioni degli astronauti dell’ESA e ha accompagnato in Florida il suo collega e compagno di corso francese, immortalando il momento prima che questi, a bordo di una Tesla Model X, partisse alla volta della rampa di lancio 39/A del Kennedy Space Center.

E’ stato anche un passaggio di testimone, in quanto Luca Parmitano è stato anche l’ultimo comandante europeo dell’avamposto spaziale e Pesquet sarà il prossimo.

La capsula SpaceX partirà con un razzo Falcon 9 alle 11:49 ora italiana dallo storico Pad 39A della NASA, con attracco con il modulo Harmony previsto alle 11:10 ora italiana di domani 24 aprile.

A bordo di Dragon ci saranno anche gli astronauti della NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur, e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale giapponese JAXA Akihiko Hoshide.