Spazio, caccia all’uovo di Pasqua: 4 edifici ovali catturati dal satellite Sentinel-2 [FOTO]

Nell’immagine in alto a sinistra è visibile lo stadio AT&T di Arlington , Dallas, Stati Uniti d’America. Lo stadio è la sede dei Dallas Cowboys della National Football League (NFL), ma viene utilizzato anche per una serie di altre attività tra cui concerti, incontri di pallacanestro e di calcio. Lo stadio ha 80.000 posti, il che lo rende il quarto stadio più grande della NFL per capienza. Un tempo nota per la sgranatura del cotone e l’agricoltura, Arlington è principalmente un centro industriale e commerciale.

In quella in alto a destra, si può vedere la stazione di Pechino Sud ( Beijing South Train Station ) nel Distretto di Fengtai (Pechino). La stazione è una delle più grandi della città, e una delle più grandi in Asia. Serve come capolinea per i treni ad alta velocità sulla ferrovia Intercity Pechino–Tianjin e sulla linea ad alta velocità Pechino–Shanghai che può raggiungere velocità fino ai 350 km orari. La stazione è stata costruita utilizzando oltre 60.000 tonnellate di acciaio e più di 490.000 metri cubi di cemento. Per comprendere la vastità della stazione, la sala principale al centro è grande abbastanza per ospitare un Boeing 747, e la superficie coperta del tetto è quasi come le dimensioni di 20 campi da calcio.

Nell’immagine in basso a sinistra, si può vedere il Taipei Dome , noto anche come Farglory Dome. Lo stadio è attualmente in costruzione a Xinyi, Taipei, Taiwan. Una volta completato, lo stadio verrà utilizzato principalmente per le partite di baseball, ma anche per altri eventi sportivi e per strutture commerciali.

Sapporo Dome, Giappone

Nell’immagine in basso a destra, è visibile lo stadio Sapporo Dome a Sapporo, nell’isola di Hokkaido, Giappone. Utilizzato principalmente per le partite di baseball e di calcio, lo stadio ospita le partite in case della squadra di baseball Hokkaido Nippon-Ham Fighters e della società calcistica Hokkaido Consadole Sapporo.

Lo stadio è dotato di un sistema che cambia tra due superfici completamente diverse a seconda della disciplina sportiva che si giocherà. Le partite d baseball si giocano su un manto erboso sottostante, mentre gli incontri di calcio si svolgono su un campo in erba che scivola dentro e fuori lo stadio secondo necessità.

Lo stadio è una delle sedi previste per le Olimpiadi Estive di quest’anno ed è stato in precedenza una sede della Coppa del Mondo FIFA 2002.

Copernicus Sentinel-2 è una missione a due satelliti. Ogni satellite ha a bordo una telecamera alta risoluzione che riprende immagini della superficie della Terra in 13 bande spettrali. La missione è impiegata principalmente per tracciare i cambiamenti nel modo di utilizzo del suolo e per monitorare lo stato di salute della vegetazione.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space.