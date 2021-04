Spazio: il primo rover cinese su Marte si chiamerà Zhurong, tra poche settimane “l’ammartaggio”

Oggi, nel Giorno dello Spazio, la China National Space Administration (CNSA) ha annunciato che il primo rover cinese su Marte è stato chiamato Zhurong.

Nell’antica mitologia cinese, Zhurong è il dio del fuoco e richiama il nome cinese di Marte, Huoxing, che significa “pianeta di fuoco”.

Wu Yanhua, vice amministratore della CNSA, ha spiegato che il fuoco ha portato calore e luce agli esseri umani, e chiamare il primo rover cinese su Marte come il dio del fuoco significa accendere la fiamma dell’esplorazione planetaria della Cina. Wu ha inoltre precisato che la parola Zhu (che in cinese significa “desiderio”) esprime buoni auspici per l’esplorazione spaziale da parte dell’umanità e Rong (“integrazione” e “cooperazione”) riflette la visione cinese dell’uso pacifico dello Spazio e la costruzione di un futuro condiviso per l’umanità.

Il rover viaggia a bordo della sonda Tianwen-1, lanciata nel luglio 2020 ed entrata con successo nell’orbita di Marte il 24 febbraio. il prossimo passo, il più difficile, sarà l’atterraggio, un processo che la sonda dovrebbe eseguire autonomamente in 7 minuti circa a maggio: se avrà successo, il rover esplorerà il Pianeta Rosso per circa 3 mesi.

Quella di Tianwen-1, che consiste in un modulo di ormeggio e un rover, è la prima missione cinese di esplorazione di Marte e la prima in assoluto a combinare viaggio, entrata in orbita e discesa in una sola missione.

Se riuscirà a esplorare il pianeta, il gigante asiatico diventerà il 3° paese a farlo, dopo gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica.