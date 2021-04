Spazio: la Cina ha lanciato il razzo Long March-6, in orbita 9 satelliti che monitoreranno suolo e calamità

La Cina ha lanciato con successo il razzo Long March-6 che ha portato in orbita 9 satelliti commerciali: il vettore è decollato dal Taiyuan Satellite Launch Center, nella provincia dello Shanxi, nel nord del paese, alle 11:20 ora di Pechino, dando inizio alla 366ª missione di volo della serie Long March.

I satelliti sono entrati nelle orbite previste e forniranno alla provincia di Shandong, servizi di telerilevamento per indagini sul suolo, costruzione urbana, agricoltura, silvicoltura, energia, prevenzione e riduzione di calamità, verranno utilizzati anche per testare le tecnologie nella progettazione di piattaforme satellitari e per lo studio di piccoli corpi celesti.