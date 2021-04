Spazio, la Cina punta alla Luna: lancio della sonda Chang’e-6 previsto nel 2024

La Cina intende lanciare la sonda lunare Chang’e-6 per raccogliere campioni nel bacino Polo Sud-Aitken, sul lato nascosto del nostro satellite, intorno al 2024: lo ha confermato Hu Hao, il capo progettista della 3ª fase del programma cinese di esplorazione lunare, durante la China Space Conference.

Il gigante asiatico ha lanciato la sonda Chang’e-5 nel 2020, riportando sulla Terra ben 1.731 grammi di campioni lunari, ed è previsto che anche Chang’e-6 eseguirà la raccolta automatica di campioni lunari per analisi e ricerche. La China National Space Administration ha invitato a partecipare al programma gli scienziati di tutto il mondo, offrendo il trasporto di carichi utili: in via preliminare, sono stati selezionati 4 carichi utili sviluppati da scienziati di Francia, Svezia, Italia, Russia e Cina.

Il capo progettista ha poi precisato che l’esplorazione delle risorse lunari, la ricerca scientifica e gli esperimenti tecnologici proseguiranno con le missioni Chang’e-6, Chang’e-7 e Chang’e-8, puntando a costruire un prototipo di stazione di ricerca scientifica sulla Luna entro il 2030.