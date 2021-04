Spazio: lanciati con successo altri 36 satelliti OneWeb per l’internet globale

Lanciati da Arianespace con un razzo Soyuz altri 36 satelliti della costellazione OneWeb per l’internet globale.

Il decollo è avvenuto nella notte, alle 00:14 italiane, dal cosmodromo russo Vostochny: è stata la 56ª missione con il razzo russo per Ariane e il suo affiliato Starsem.

“Questo lancio conferma la capacità di Arianespace di saper dislocare i satelliti della costellazione OneWeb da tre diversi siti di lancio per la Soyuz, nella Guyana francese, in Kazakhistan e Russia“, ha commentato Stephane Israel, amministratore delegato di Arianespace.

La prima fase del progetto prevede la messa in orbita di 650 satelliti, entro il 2022: finora sono stati inviati in orbita 182 satelliti OneWeb con 6 lanci con Soyuz e tra il 2021 e 2022 sono previsti altri 13 lanci, sempre con Soyuz.

“La costellazione di satelliti OneWeb permetterà di offrire copertura per internet 3G, LTE, 5G e Wi-Fi ad alta velocità per aria, terra e mare“, ha precisato Arianespace.