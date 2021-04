Spazio: lanciato in orbita panda astronauta stampato in 3D, si metterà in posa con la Terra sullo sfondo [FOTO]

Un panda astronauta stampato in 3D è stato inviato nello Spazio insieme a 9 satelliti commerciali, a bordo del razzo cinese Long March-6.

Il modellino, alto circa 9 cm, tiene nella zampa la bandiera nazionale e indossa una tuta spaziale, ed è stato inserito in una telecamera satellitare: è stato creato congiuntamente dalla Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding e dalla società tecnologica SpaceD che ha sede a Pechino.

Mentre il satellite orbita intorno alla Terra, la telecamera scatterà delle foto del panda astronauta con lo sfondo del pianeta da diverse angolazioni.

“Speriamo che il modello di panda gigante, come messaggero della protezione della fauna selvatica e della divulgazione della conoscenza aerospaziale, incoraggi i più giovani a unirsi alla protezione della biodiversità,” ha affermato Wu Yongsheng, direttore della base di ricerca.

Per il presidente del consiglio di amministrazione di SpaceD, Bai Ruixue, il modello di panda 3D promuoverà la cultura dello Spazio e stimolerà il pubblico a esplorarne la bellezza.