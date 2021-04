Spazio, l’astronauta Thomas Pesquet cattura FOTO mozzafiato della Terra: “Impossibile stancarsi di questo panorama” [FOTO]

“Impossibile stancarsi di questo panorama“: Thomas Pesquet commenta così alcuni scatti che ritraggono il nostro pianeta visto dall’orbita. L’astronauta francese dell’ESA, giunto ieri sulla Stazione Spaziale a bordo della navicella SpaceX, ha condiviso “alcuni scorci dalle finestre laterali di Crew Dragon dopo l’arrivo in orbita. Stessa emozione di 4 anni fa… ma finestre più grandi. Dragon ha due finestre piuttosto grandi – ha spiegato il primo astronauta europeo a viaggiare sul mezzo privato – quindi quando l’orientamento della navicella lo consente, possiamo osservare la Terra sottostante… o la sua curvatura. Shane era felice come me di rivedere il panorama. Così bello che ti acceca se non indossi gli occhiali appropriato… e non è mai troppo buio per essere cool. Una cosa però, quando avviene il lancio da Cape Canaveral, non devi dimenticare la protezione solare… Non ho avuto questo problema a Baikonur!”

“Ho catturato uno scatto molto fortunato – racconta infine Pesquet – mentre stavo togliendo la mia tuta spaziale e guardando fuori dalla finestra, mi è capitato di vedere il secondo stadio del razzo Falcon 9, che volava casualmente in formazione con noi su una traiettoria perfettamente parallela, ma più bassa… due piccoli oggetti a 200 km dalla Terra! Una serie di manovre ha cambiato la nostra traiettoria (e quella del secondo stadio) e presto ci siamo ritrovati su percorsi divergenti! Grazie per il passaggio, però, e addio Falcon 9 (forse rivedrò il primo stadio dato che è atterrato con successo)“.

Chi è Thomas Pesquet

Thomas Pesquet, nato a Rouen il 27 febbraio 1978 è un ingegnere, aviatore e astronauta francese dell’Agenzia Spaziale Europea. È stato selezionato dall’ESA come candidato nel maggio 2009 e ha completato con successo la sua formazione di base nel novembre 2010. Il 17 novembre 2016 è stato inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale come membro d’equipaggio, rientrando poi sulla Terra il 2 giugno 2017. Nel mese di luglio del 2020 è stato selezionato per prendere parte alla missione SpaceX Crew-2.

Pesquet, durante la missione Alpha, rivestirà il ruolo di comandante della ISS, nell’ultimo periodo della sua permanenza sulla Stazione.