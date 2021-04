Spazio: il programma Artemis porterà la prima persona di colore sulla Luna

Il programma Artemis della NASA porterà la prima persona di colore sulla Luna: è quanto ha rivelato ieri l’amministratore ad interim dell’Agenzia Steve Jurczyk.

Il nuovo obiettivo, che prevede di trasportare anche la prima donna sul suolo del satellite, in particolare sul polo meridionale, è programmato per il 2024.

Ieri, l’amministrazione del presidente Joe Biden ha presentato al Congresso una proposta di bilancio che delinea le sue priorità per la spesa discrezionale per l’anno fiscale 2022: è stato deciso un aumento della spesa destinata alla NASA del 6%, rispetto al 2020, 24,7 miliardi di dollari che “dimostrano l’impegno verso la NASA“, ha dichiarato Jurczyk. L’aumento di budget “ci dà le risorse necessarie per continuare a far progredire il piano di esplorazione bipartisan della Luna e di Marte, inclusa la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna nel programma Artemis“.