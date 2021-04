Spazio, riuscito il lancio di Crew-2: Thomas Pesquet e altri 3 astronauti in rotta verso la ISS, domani l’attracco

Lancio riuscito: Crew 2, seconda missione operativa del Commercial crew program della NASA, è in rotta verso la Stazione Spaziale.

A bordo della nuova navetta privata di Elon Musk, per la prima volta, c’è anche un astronauta europeo, il francese Thomas Pesquet in orbita per la missione “Alpha”, la sua seconda missione orbitale nell’ambito della quale rivestirà anche il ruolo di comandante della ISS. A bordo anche gli astronauti della NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur, e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale giapponese JAXA Akihiko Hoshide.

Il razzo Falcon 9 è partito regolarmente dalla storica piattaforma 39/A del Kennedy Space Center, in Florida, la stessa da cui sono state lanciate molte missioni Shuttle e Apollo verso la Luna.

Se tutto procederà come previsto, Crew Dragon raggiungerà la ISS domani sabato 24 aprile, alle 11:10 ora italiana, con attracco al modulo Harmony.