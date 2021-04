Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “Fiammiferi Speck 90 g” a marchio La Fattoria, commercializzato da MD Spa. Il lotto stato ritirato per “Sospetta presenza di Listeria monocytogenes” è il n°410164, con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicato in 27-04-2021, venduto in unità di peso da 90 grammi. Nelle avvertenze, il Ministero raccomanda chi avesse già acquistato il prodotto in questione di non consumare e riportare al punto vendita.