Stazione Spaziale: al via la missione “Alpha” dell’ESA, in programma 200 esperimenti

Oggi alle 11:08 la navicella spaziale Crew Dragon, con a bordo l’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet, gli astronauti della NASA Megan McArthur e Shane Kimbrough e l’astronauta dell’agenzia spaziale giapponese JAXA Akihiko Hoshide, si è agganciata con il modulo Node-2 Harmony della Stazione Spaziale Internazionale, segnando l’inizio della missione Alpha dell’ESA che avrà la durata di sei mesi.

L’equipaggio ha trascorso circa 23 ore in orbita intorno alla Terra e ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale dopo il lancio avvenuto il 23 aprile alle 10:49 BST (11:49 CEST, 05:49 ora locale in Florida).

Thomas è il primo astronauta dell’ESA a volare nello spazio all’interno di un veicolo diverso dalla navicella russa Soyuz o dallo Space Shuttle americano, oltre a essere il primo astronauta dell’ESA a lasciare la Terra dalla Florida, negli Stati Uniti, da ormai oltre un decennio.

Questo è il suo secondo volo. La sua prima missione, conosciuta con il nome di Proxima, vide Thomas volare verso la Stazione Spaziale a bordo di una Soyuz, partendo da Baikonur in Kazakistan. Questa missione superò, all’epoca, il record per il numero di ore trascorse in orbita.

Più grande e migliore

Per la missione Alpha tutto è stato progettato per essere più grande e migliore. La nuova Crew Dragon, infatti, trasporta quattro astronauti per volta consentendo a più persone di vivere e lavorare all’interno della Stazione Spaziale Internazionale facendo ricerca per scienziati sulla Terra.

È già programmato, per quest’estate, l’arrivo di un modulo-laboratorio russo, con al suo interno un braccio robotico europeo che offrirà più opzioni per la manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale e supporterà gli astronauti che operano al suo esterno. Thomas contribuirà al montaggio e alla preparazione del braccio, per consentirne l’uso durante la missione Alpha.

Più veloce, più intelligente

Poiché il nuovo equipaggio è arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale grazie a un volo spaziale di tipo commerciale, la Stazione offre essa stessa un accesso commerciale allo spazio.

“Saluto Thomas e l’equipaggio che hanno intrapreso un’altra avventura spaziale, della durata di sei mesi, nella quale saranno protagonisti il lavoro e la scienza nello spazio“, dice il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher, “la missione Alpha è la testimonianza di ciò che possiamo fare attraverso la collaborazione internazionale, sia governativa che commerciale”.

“Ci sono tre servizi commerciali europei che offrono agli enti l’opportunità di eseguire i propri esperimenti in maniera economica e rapida in quello che può essere definito come un laboratorio unico per l’umanità nello spazio, sia dentro che fuori; ogni esperimento potrebbe essere lanciato in soli sei mesi di tempo.”

Durante la permanenza di Thomas nello spazio è prevista l’esecuzione di 200 esperimenti, 40 dei quali Europei e 12 condotti dall’agenzia spaziale francese CNES.

A ottobre, alla fine della missione Alpha, Thomas assumerà, per un breve periodo di tempo, il comando della Stazione Spaziale Internazionale e darà il benvenuto a Matthias Maurer, astronauta dell’ESA, in volo verso lo spazio per la prima volta.