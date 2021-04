Stazione Spaziale: ad aprile 7 nuovi astronauti e cosmonauti arriveranno sulla ISS

Passaggio di consegne ad aprile 2021 sulla Stazione Spaziale Internazionale: 2 equipaggi sono pronti a raggiungerla il 9 e il 22.

Il primo lancio è quello della navetta russa Soyuz MS-18, mentre nel 2° sarà protagonista la capsula Crew Dragon SpaceX, sulla quale volerà per la prima volta un astronauta europeo, il francese Thomas Pesquet.

In totale 7 astronauti e cosmonauti raggiungeranno la ISS: daranno il cambio ai 7 attuali “inquilini” dell’avamposto spaziale, che rientreranno a Terra nelle steppe del Kazakistan e a largo della Florida, rispettivamente il 17 e 28 aprile.

L’equipaggio della navetta Soyuz è formato dall’ingegnere di volo russo, Pyotr Dubrov, dal comandante russo Oleg Novitskiy, e dall’astronauta della NASA Mark Vande Hei, mentre i membri dell’equipaggio della capsula SpaceX Crew-2 sono Thomas Pesquet, Megan McArthur, Shane Kimbrough, e Akihiko Hoshide.

I preparativi per il passaggio di consegne sono già iniziati a bordo della ISS: si dovrà procedere al trasferimento della navetta Crew-1 “Resilience” in un nuovo porto di attracco sulla Stazione, per lasciare il posto alla capsula SpaceX Crew-2.