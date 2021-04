Stazione Spaziale: lanciata da Bajkonur la Soyuz con 3 astronauti a bordo, tra poche ore l’attracco alla ISS [FOTO]

La navetta russa Soyuz è stata lanciata alle 09:42 ora italiana dalla base di Bajkonur (Kazakhstan), diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale con il nuovo equipaggio: i russi Oleg Novitskiy e Pyotr Dubrov, con l’americano Mark Vande Hei.

Il lancio è avvenuto 3 giorni prima del 60° anniversario del primo volo umano nello Spazio del cosmonauta sovietico Yuri Gagarin e del 40° anniversario del primo lancio dello Space Shuttle della NASA.

La navicella Soyuz MS-18 attraccherà alla ISS dopo un viaggio di 2 orbite, in circa 3 ore.

È la seconda missione spaziale per Vande Hei e la terza per Novitskiy, mentre Dubrov è alla sua prima missione.

Durante la permanenza sulla Stazione, l’equipaggio lavorerà su centinaia di esperimenti in biologia, biotecnologia, scienze fisiche e scienze della Terra.