Spazio: stelle di antimateria vicino al nostro Sistema Solare? Le “antistar” potrebbero esistere

Secondo una ricerca pubblicata su Physical Review D, nelle vicinanze del nostro Sistema Solare potrebbero esserci diverse stelle di antimateria: questi strani e improbabili oggetti, detti “antistar“, potrebbero esistere, tanto che la ricerca dei raggi gamma che dovrebbero produrre ha portato a ben 14 candidati (quando materia e antimateria si incontrano, si annientano in una pioggia di radiazioni, tra cui raggi gamma ad alta energia, cosa che potrebbe accadere spesso sulla superficie delle antistar – ipotizzandone l’esistenza – quando la materia normale cade su di esse).

Un gruppo di astrofisici dell’Università di Tolosa, tra cui Simon Dupourqué, ha esaminato i dati del telescopio spaziale a raggi gamma Fermi a caccia di oggetti che emettono un preciso tipo di radiazioni: dei 14 candidati che hanno scovato, hanno calcolato che potrebbe esserci fino a una stella di antimateria ogni 400mila stelle presenti nella nostra galassia. “Può sembrare tanto, ma è un limite superiore. Questo presuppone che tutti i 14 candidati siano antistar, ma probabilmente non lo sono“, ha affermato Dupourqué.

E’ abbastanza improbabile che le antistar esistano, in quanto non vi è un meccanismo di formazione che si adatti al Modello Standard della cosmologia, ma ci sono modelli in cui sono possibili e c’è una piccola prova osservativa che suggerisce che potrebbero essere reali.

Da quando è stato implementato all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale nel 2011, l’esperimento Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) ha rilevato segnali di 8 atomi di antielio. “Hanno trovato 100 milioni di atomi di elio per ogni antielio“, ha spiegato Vivian Poulin dell’Università di Montpellier. “Questo tasso, per quanto piccolo, è in realtà circa 500 volte maggiore di quanto ci si aspetterebbe da normali processi astrofisici“. Il modo più semplice per generare antielio è in una stella di antimateria, che fonderebbe l’antiidrogeno in antielio nello stesso modo in cui fa una stella con l’idrogeno e l’elio.

In ogni caso, dimostrare che questi 14 candidati sono veramente antistar è pressoché impossibile, secondo gli esperti, tanto che sarebbe molto più facile dimostrare che non sono stelle di antimateria: tuttavia, secondo i ricercatori, se anche un solo candidato si rivelasse un’antistar, ciò cambierebbe la nostra intera comprensione dell’Universo primordiale.