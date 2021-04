Una striscia color ocra appare in cielo in Liguria: non è una nube, ma il fumo proveniente da un vasto incendio [FOTO]

Proseguono gli incendi che stanno interessando il Nord Ovest della nostra penisola e non solo. Il Liguria un vasto incendio di bosco è divampato nel tardo pomeriggio sopra Arenzano, nei pressi del rifugio Gilwell. Sul posto stanno operando l’elicottero e diverse squadre dei vigili del fuoco oltre ai volontari della protezione civile. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme. Non si esclude nessuna ipotesi.

E sempre nell’entroterra genovese un vasto incendio boschivo tra il Faiallo e il passo della GavaVasto è divampato dal tardo pomeriggio sulle alture. Le fiamme riguardano un’area boschiva impervia tra il Faiallo e il Passo della Gava, sui rilievi alle spalle di Voltri e del ponente genovese. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco con uomini e mezzi da terra. Ancora da chiarire le cause del rogo, visibile anche a diversi chilometri di distanza sulla costa.

Come mostra il Centro Meteo Ligure, Limet, poco ad est di Genova è apparsa una strisciata color ocra in cielo, come si vede dalle immagini nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Non si tratta di una nube, ma del fumo proveniente da un vasto incendio situato sulle montagne attorno al Lago Maggiore. Il fumo scende verso sud con le correnti settentrionali. Nella prima immagine si nota la strisciata di fumo vista da Pegli (GE); nella seconda immagine la medesima strisciata vista dal satellite; nella terza immagine si nota l’origine del fumo, ovvero il vasto incendio che sta flagellando i monti attorno al Lago Maggiore.