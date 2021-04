“Go big or go home”: altro storico successo della NASA, il drone-elicottero Ingenuity ha completato il suo 2° volo su Marte

“Go big or go home!“. Così la NASA ha annunciato che il drone-elicottero Ingenuity ha completato con successo il suo 2° volo su Marte, catturando l’immagine in bianco e nero in alto nell’articolo. Questa volta, Ingenuity si è spinto più in alto rispetto al primo volo del 19 aprile, quando aveva raggiunto i 3 metri d’altezza sopra la superficie del Pianeta Rosso, volando per 40 secondi.

In questo 2° volo, oltre ad aver raggiunto un’altezza di 4,9 metri, il drone-elicottero ha volato per 50 secondi, si è inclinato leggermente e spostato lateralmente per 2,1 metri prima di tornare al suo “aeroporto marziano” per l’atterraggio. Ingenuity ha anche girato diverse volte sullo stesso punto per scattare immagini del paesaggio marziano.

Dopo il volo odierno, la NASA ha in programma di pilotare il drone-elicottero almeno altre 3 volte nelle prossime 2 settimane, con ogni volo che diventa più complesso e ambizioso.

Ingenuity, un drone-elicottero da 85 milioni di dollari

L’elicottero da 85 milioni di dollari è arrivato su Marte a bordo del rover Perseverance il 18 febbraio, quando quest’ultimo è atterrato nel Cratere Jezero. Ingenuity è una dimostrazione tecnologica, che ha lo scopo di testare i droni volanti su altri mondi. E’ un piccolo dispositivo, alto 48 cm, del peso di 1,8 kg, trasporta una fotocamera per scattare foto aeree ed è alimentato da un singolo pannello solare, posizionato in cima alle pale del rotore.

La sfida di Ingenuity

L’atmosfera di Marte presenta una densità dell’1% rispetto a quella della Terra, quindi l’elicottero deve fornire più portanza rispetto a quanta sarebbe necessaria per volare sulla Terra. Il drone deve anche volare in modo autonomo, deve continuare a ricaricarsi grazie al Sole e sopravvivere a temperature superficiali notturne di -90°C. Ci sono voluti anni di test, voli di vario successo e un lungo viaggio su Marte per arrivare a questo punto.