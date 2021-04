Succo di arancia contenente pesticidi vietati: prodotti richiamati, chi ha acquistato deve riconsegnare [INFO]

La nota catena di supermercati Bennet ha pubblicato un avviso di richiamo per Suììsucco di frutta contenente pesticidi in quantità superiori alla norma. Si tratta nello specifico di estratto di Arancia Smile 500ml, a marchio Insalarte OrtoRomi. I lotti di produzione implicate sono i seguenti:

lotto n° 586109306, data di scadenza o termine minimo di conservazione 19/05

lotto n° 586109803, data di scadenza o termine minimo di conservazione 24/05.

Il prodotto è commercializzato in unità di vendita – bottiglia – da 500 ml. Il motivo del richiamo è indicato in “Presunta presenza nella materia prima arance di Diamethoate e Clorpyirifos. I principi attivi non sono autorizzati dalla comunità europea”. Nelle avvertenze si legge: “Vi invitiamo a riconsegnare il prodotto al punto vendita dove lo avete acquistato“.