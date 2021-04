Summit sul Clima, Biden: “Non si può negare la scienza, dobbiamo farci avanti, è un decennio decisivo”

“Non si può negare la scienza. La lotta ai cambiamenti climatici è una grande opportunità per l’economia, per creare milioni di posti di lavoro“: è quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aprendo il Summit dei leader mondiali sul Clima. “Il costo dell’inazione continua a crescere” e gli Stati Uniti si impegnano a contrastare i cambiamenti climatici – ha detto Biden – puntando sulla creazione di posti di lavoro “per tagliare le emissioni della metà entro la fine del decennio“. “Dobbiamo farci avanti” perché “è un decennio decisivo“, ha aggiunto il presidente sottolineando che “i nostri Paesi da adesso a Glasgow (Cop26) lanceranno il nostro mondo verso il successo” e questo “è un momento di straordinarie possibilità“.

Il presidente USA Joe Biden ha ufficialmente impegnato gli Stati Uniti a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030: “Questi passi porteranno l’economia americana a emissioni nette zero non oltre il 2050“.

“Questo è il decennio decisivo” che “farà evitare le conseguenze disastrose del cambiamento climatico,” ha affermato Biden