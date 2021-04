Meteo, il super tifone Surigae di categoria 5 è da record: venti di 305km/h e pressione centrale di 888hPa, è il ciclone tropicale più intenso mai registrato ad aprile

Il primo tifone della stagione nel Pacifico occidentale ha subito un tasso di intensificazione tale da portarlo ad essere un ciclone tropicale di categoria 5 da record. Il super tifone Surigae, infatti, ha raggiunto venti massimi di 305km/h con raffiche più forti, mentre la sua pressione centrale è piombata a 888hPa, un valore estremamente basso per qualsiasi sistema tropicale nel mondo (vedi mappe della gallery scorrevole in alto). Surigae ha subito un processo di intensificazione esplosiva da un tifone di categoria 1 con venti a 145km/h ad un mostro di categoria 5 con venti di 305km/h in appena 36 ore! Questo rappresenta oltre il doppio del tasso di intensificazione necessario per parlare di intensificazione esplosiva.

Surigae è diventato, dunque, il tifone più intenso mai registrato nel mese di aprile e anche il primo ciclone tropicale dell’emisfero settentrionale a raggiungere un’intensità al di sotto dei 900hPa prima dell’1 maggio, battendo il record precedente stabilito dal tifone Maysak nel 2015.

I fattori dietro questa evoluzione esplosiva

I principali fattori dietro alla formazione di questi cicloni tropicali esplosivi molto spesso sono le acque calde del mare e l’onda nota come Madden-Jullian Oscillation (MJO). Le temperature superficiali del Pacifico occidentale sono estremamente alte in questa primavera, raggiungendo circa +30°C. Queste condizioni oceaniche favoriscono fortemente l’intensificazione esplosiva di qualsiasi ciclone tropicale. Questo è il motivo principale per cui Surigae è esploso in un potente super tifone di categoria 5.

Un altro fattore che recentemente ha aumentato il potenziale per lo sviluppo di cicloni tropicali nel Pacifico occidentale è l’onda MJO, il più grande e più dominante elemento di variabilità tropicale a breve termine. L’onda MJO, forte e profonda, ha coinciso con temperature marine sopra la norma nel Pacifico occidentale, supportando una forte convezione nell’area in cui si è formato il super tifone Surigae.

Surigae è il primo ciclone tropicale di categoria 5 a verificarsi nel 2021. In un anno, in media, si verificano circa 18 sistemi tropicali che raggiungono la categoria 4 o 5 in tutto il mondo.

Le previsioni per le Filippine

Surigae rimane un sistema estremamente pericoloso, sebbene si preveda che il suo centro mancherà le Filippine. Il sistema, tuttavia, si sposterà a poche centinaia di chilometri dalle coste del Paese. Sulla base degli ultimi modelli, i settori settentrionali delle Filippine dovrebbero essere risparmiati dal peggior impatto di Surigae. I modelli suggeriscono che il super tifone virerà verso il mare più a nord, quindi le possibilità che colpisca direttamente i settori settentrionali di Luzon sono molto più basse ora. In ogni caso, sono ancora possibili forti venti, forti piogge con il potenziale di alluvioni e un pericoloso storm surge.