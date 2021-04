Meteo, il super tifone Surigae si avvicina alle Filippine con venti a 195km/h: 22 villaggi allagati, 1 morto e oltre 100mila evacuati

Almeno una persona è morta e una è dispersa a causa del super tifone Surigae che si sta avvicinando alle Filippine. Oltre 100mila persone sono state evacuate a scopo precauzionale nelle Filippine orientali e centrali. Sebbene Surigae non raggiungerà direttamente la terraferma, i suoi effetti, con forti venti, piogge torrenziali e storm surge, possono essere molto pericolosi.

Il super tifone Surigae si trova circa 500km a est della città di Infanta, nella provincia di Quezon con venti sostenuti di 195km/h e raffiche fino a 240km/h. Si prevede che si sposterà lentamente verso nord-ovest e poi virerà verso est allontanandosi dalle Filippine settentrionali intorno a giovedì 22 aprile. Vicente Malano, amministratore dell’agenzia meteorologica governativa, ha detto che un’area di alta pressione che si estende dalla Cina al Giappone sta impedendo al tifone di raggiungere nell’entroterra. “Siamo fortunati che non atterrerà perché se colpisse la terra, sarebbe davvero devastante“, ha detto Ariel Rojas dell’agenzia meteorologica.

La fascia di nubi piovose e venti forti del tifone, lunga 900km, ha comunque allagato almeno 22 villaggi e causato interruzioni di corrente in quattro province. Più di 3.200 persone e 43 traghetti e navi da carico sono rimasti bloccati nei porti marittimi dopo che la guardia costiera ha sospeso i viaggi in mare mentre il tifone si avvicinava, hanno detto l’agenzia governativa di risposta ai disastri e la guardia costiera.

Un uomo di 79 anni è morto nella città di St. Bernard, nella provincia meridionale di Leyte, dopo essere stato colpito dalla caduta di un albero di cocco, ha detto l’Ufficio della Protezione Civile. Un altro abitante di un villaggio nella città di San Jose nella provincia del Samar settentrionale era scomparso dopo essere andato su un’isola vicina in un motoscafo per proteggere i suoi animali da fattoria, ha detto. Più di 29.300 famiglie, ossia 109.000 persone, sono state evacuate in rifugi di emergenza per precauzione in cinque province orientali della regione di Bicol, ha detto.