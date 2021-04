Superbonus: Carfagna, ‘al Sud rischio flop per il 110%’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Dobbiamo evitare che il superbonus resti inaccessibile a milioni di cittadini e per farlo bisogna riformare gli iter procedimentali che possono incidere di più dove c’è una macchina amministrativa meno agile. Debolezza amministrativa degli uffici tecnici dei Comuni e confusione accumulata negli anni tra piani urbanistici e condoni: su questo stiamo lavorando anche con un focus specifico sulle Pa meridionali”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Sole 24 Ore’, è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna sottolineando che il superbonus del 110% vale 18 miliardi e 720 milioni a livello nazionale “mentre l’analisi storica ci dice che al Sud è assorbibile solo il 9% quindi 1,7 miliardi”.