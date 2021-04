Superbonus: Crippa (M5S), ‘a Draghi chiesta proroga fino a 2023, usare fondi Pnnr’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Proroga del Superbonus 110% fino al 2023 e misure di sostegno per le famiglie dei lavoratori autonomi e delle partite Iva. Sono, queste, alcune delle misure su cui abbiamo posto l’attenzione nel corso dell’incontro di oggi col Presidente del Consiglio”. Lo afferma Davide Crippa, capogruppo alla Camera del Movimento Cinquestelle, dopo l’incontro della delegazione M5S col presidente del Consiglio, Mario Draghi, e con il ministro dell’Economia Daniele Franco.

‘La proroga del Superbonus 110%, misura di successo fortemente voluta dal Movimento Cinquestelle e che ha già prodotto diversi effetti positivi -precisa Crippa- è una nostra priorità e abbiamo chiesto garanzie in questo senso, riguardo all’utilizzo dei Fondi del Pnrr. Del resto, il Parlamento all’unanimità, nel corso dell’esame del Piano ha richiesto la copertura fino al 2023. Oltre a questo tema, sempre in relazione al Pnrr, abbiamo evidenziato la necessità di intervenire sulle questioni riguardanti le Pari opportunità e in particolare sulle misure che abbattano gli ostacoli che oggi limitano le possibilità, per le donne, di accesso al mondo del lavoro e alle professioni”.

In relazione invece al prossimo decreto Sostegni -conclude Crippa- abbiamo fatto presente che, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, per il Movimento è fondamentale intervenire anche con misure di sostegno per le famiglie dei lavoratori autonomi e delle partite Iva”.