Maltempo, spaventosa supercella in Veneto: grandine abbondante a Verona, quasi 60mm di pioggia nel Trevigiano [FOTO e VIDEO]

Forte maltempo in Veneto. Una spaventosa supercella ha da poco raggiunto il Veronese, scaricando abbondanti quantità di grandine sul capoluogo di provincia e nei suoi dintorni. Nel video in fondo all’articolo, alcune delle immagini della grandinata che ha colpito Verona: è stata molto intensa ma fortunatamente i chicchi non hanno raggiunto grandi dimensioni.

Per quanto riguarda le piogge di oggi nella regione, la zona più colpita finora è la provincia di Treviso. Segnaliamo: 58mm a Cornuda, 53mm a Bosco, 42mm a Fonte.

