Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Sport e Salute porta avanti lo sport per tutti, siamo contrari a un calcio per pochi e non penso che i tifosi vogliano questo”. Lo dice il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento, in merito alla nascita della Superlega.