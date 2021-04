Superlega: Tavecchio, ‘mi meraviglio siano arrivati a tanto, non passerà mai’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Mi meraviglio che siano arrivati a tanto, penso che la Superlega sia spinta da una grande necessità di soldi per sistemare gestioni mal impostate, l’ho detto già da tempo che si sarebbe arriva a un defalut. Credo che questa Superlega non passerà mai perché quando si tocca qualcosa che interessa milioni di persone è inevitabile che diventi un problema politico”. L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, commenta così all’Adnkronos la nascita della Superlega.

“Quella si stanotte è una super-bomba, è la conseguenza di una situazione che era in atto nei pensieri e nelle idee di chi ha gravi difficoltà economiche e doveva sposare questa causa per recuperare i miliardi necessari per risanare la situazione”, conclude Tavecchio.