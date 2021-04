Dalla Superluna Rosa alla Luce Zodiacale, gli eventi di astronomia più importanti del mese di aprile

Il mese di aprile porterà un mix di eventi astronomici, incluso il primo sciame meteorico in quasi 4 mesi. Le condizioni meteorologiche più miti della primavera rappresenteranno un incentivo in più, incoraggiando le persone a trascorrere più tempo sotto le stelle rispetto alle fredde notti dell’inverno.

Ecco i tre eventi astronomici più importanti da non perdere ad aprile 2021.

Inizio aprile: piramide di luce dopo il tramonto

Le settimane intorno all’equinozio portano l’opportunità di osservare un fenomeno che è visibile nel cielo notturno solo due volte all’anno. Con l’equinozio di primavera avvenuto il 20 marzo, il tempo stringe per ammirare il fenomeno prima che sparisca fino all’equinozio d’autunno. Un bagliore a forma di piramide, noto come Luce Zodiacale, sarà visibile nelle prime notti di aprile, a patto di trovarsi in una località lontana dall’inquinamento luminoso delle città. A marzo e inizio aprile, può essere osservata nel cielo occidentale dopo il tramonto nell’emisfero settentrionale (nel cielo orientale prima dell’alba nell’emisfero meridionale).

Questo bagliore nel cielo è causato dalla luce del sole che riflette i granelli di polvere sparsa nel sistema solare. Può essere molto difficile da individuare nel cielo, quindi essere in un’area buia, lontano dalle luci della città, è di fondamentale importanza per poter osservare il fenomeno. Può essere osservata 1-2 ore dopo il tramonto, quando il crepuscolo svanisce nell’oscurità.

21-22 aprile: Sciame meteorico delle Liridi

Per la prima volta da inizio gennaio, uno sciame meteorico solcherà il cielo notturno. Il picco delle Liridi è atteso nella notte tra 21 e 22 aprile. Durante la seconda metà della notte, quando la luna sarà tramontata, si potranno osservare 15-20 meteore all’ora. Ci sarà anche l’opportunità di osservare qualche palla di fuoco, ossia meteore incredibilmente luminose che possono illuminare tutto il cielo per qualche secondo.

Quasi due settimane dopo le Liridi, sarà il turno dello sciame meteorico delle Eta Aquaridi.

26-27 aprile: Superluna Rosa

La prima di una serie di Superlune nel 2021 sorgerà durante l’ultima settimana di aprile, splendendo più luminosa e più grande rispetto a qualsiasi altra luna piena fino a questo periodo dell’anno. “Superluna” è un termine diventato virale negli ultimi anni per descrivere una luna piena che è vicina al perigeo (il punto della sua orbita in cui è più vicina alla Terra). Di conseguenza, appare leggermente più grande del solito, sebbene la differenza sia difficile da percepire ad occhio nudo.

Oltre ad essere una Superluna, la luna piena di aprile è nota anche come “Luna Rosa”, nome basato sulla phlox, una pianta dai fiori rosa, tra i primi fiori selvatici a fiorire in primavera, secondo l’Almanacco dell’Agricoltore. La combinazione dei due nomi rende la luna piena di aprile una “Superluna Rosa”, anche se ovviamente il satellite non apparirà di questo colore.