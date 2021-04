Tamponamento stradale per Mario Draghi nel traffico di Roma: il premier scende dalla macchina e si scusa

Piccolo incidente stradale per il presidente del Consiglio Mario Draghi, ieri, nel traffico della capitale. Il premier è rimasto coinvolto ieri in un leggero tamponamento, a Roma. L’auto su cui era a bordo il premier ha tamponato, fortunatamente a bassa velocità, una vettura che la precedeva. Non si sarebbero verificate conseguenze gravi per nessuno. La foto in alto, circolata sui social, mostra Draghi, sceso dall’auto, che sembra sincerarsi dell’accaduto e, come si è saputo più tardi, per scusarsi con il conducente della macchina coinvolta.