Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Esprimere il proprio dissenso, anche contro un’opera importante come la Tav, è sempre legittimo. Non lo è invece compiere azioni che mettono a rischio non solo i cantieri, ma l’incolumità stessa delle persone. Solidarietà ai cittadini della Val di Susa, ai lavoratori e alle FdO”. Lo scrive su twitter Ivan Scalfarotto di Iv, sottosegretario all’Interno.