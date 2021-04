Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +23°C a Catania, +13°C a Milano, Torino e Genova, +5°C a L’Aquila e Campobasso

E’ in piena azione l’irruzione di aria fredda sull’Italia, con l’instabilità ormai concentrata al Centro-Sud, mentre i fenomeni sono pressoché assenti sulle regioni centro-settentrionali o solo qualcuno localizzato. Oggi le temperature sono state in ulteriore diminuzione per l’ingresso di correnti ancora più fredde e lo saranno anche nella sera-notte, con interessamento soprattutto dei settori adriatici, appenninici centro-meridionali e ancor più di quelli alpini e prealpini.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 7 aprile 2021, in alcune località italiane: