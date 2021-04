Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +21°C a Milano, Torino e Trento, +18°C a Roma, Firenze e Udine

Dopo una mattinata diffusamente soleggiata, l’instabilità è tornata ad insistere sull’Italia soprattutto nelle ore pomeridiane. Nonostante il nucleo principale della circolazione instabile in quota, presente nei giorni scorsi proprio sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, si sia allontanato più verso l’Est Europa, dai quadranti settentrionali, continuano a giungere moderate correnti instabili in grado di attivare una instabilità convettiva. Inoltre, grazie allo spostamento verso Est del nucleo più freddo principale in quota, va segnalato anche un aumento della temperatura mediamente di circa 1-2°C su gran parte del Paese, localmente fino a 3°C.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 20 aprile 2021, in alcune località italiane: