Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +21°C a Pordenone e Cosenza, +19°C a Milano e Bologna, +18°C a Roma e Torino

La circolazione instabile in quota che ha portato nubi e rovesci diffusi nei giorni scorsi su buona parte dei settori italiani è evoluta oramai verso l’Est Europa. Il tempo di oggi è stato caratterizzato da un più ampio soleggiamento, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, anche se si tratta solo di un miglioramento provvisorio. Le temperature oggi sono in aumento al Centro-Sud e sulle isole maggiori, stazionarie al Nord-Ovest, in leggero aumento anche al Nord-Est.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 21 aprile 2021, in alcune località italiane: