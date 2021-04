Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +21°C in Sicilia, +18°C a Roma e Firenze, +11°C a Torino

Sull’Italia continua ad essere presente una circolazione instabile a carattere moderatamente freddo per via dell’azione di un nucleo di vorticità positiva in quota che si è isolato tra i settori centrali europei e il Nord del nostro Bacino. Gli effetti più diretti di questa circolazione di matrice nordeuropea sono la presenza ancora di aria piuttosto fredda su diverse regioni settentrionali, specie del Nordovest, area relativamente fredda anche sul medio-alto Adriatico.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 16 aprile 2021, in alcune località italiane: