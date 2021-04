Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +24°C in Sicilia e Sardegna, +21°C a Torino, +20°C a Milano e Firenze

Una nuova saccatura a carattere relativamente freddo proveniente dal Baltico, è tornata a incidere verso l’Europa centro-orientale, tuttavia non riuscendo ad affondare con il flusso principale verso il nostro bacino, altrimenti si sarebbe realizzato un ennesimo peggioramento a carattere freddo. In direzione dell’Italia è riuscito a inserirsi un impulso instabile secondario attualmente penetrante verso il Tirreno centrale, il quale sta già arrecando diffusa instabilità e in maniera ancora più intensa ne arrecherà nel corso dei prossimi giorni. Le temperature sono più o meno stazionarie, sempre in prevalenza sotto media sui settori peninsulari, un po’ sopra media sulla Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 22 aprile 2021, in alcune località italiane: