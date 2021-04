Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +4°C a Cosenza, Ancona e Campobasso, +7°C a Napoli, Firenze e Foggia

Sull’Italia, si è affermata un’ampia area anticiclonica in grado di apportare sole prevalente e via via anche più caldo, dopo le influenze instabili che negli ultimi giorni hanno interessato principalmente le regioni meridionali. Clima, dunque, decisamente più primaverile e stabile ovunque, con temperature in aumento di circa 2-4°C.

Di seguito, le temperature minime registrate oggi, domenica 25 aprile 2021, in alcune località italiane: