Maltempo, temperature in picchiata in Molise: -1°C e neve a Campobasso [VIDEO]

Temperatura in picchiata in Molise per l’ondata di freddo che da ieri interessa l’Italia. Nelle ultime ore, il maltempo è arrivato anche su Campobasso, imbiancata da fiocchi di neve, senza comunque provocare disagi al traffico (vedi video in fondo all’articolo)

In questo momento nella regione si registrano: -2°C a San Pietro Avellana, Cercemaggiore, -1°C a Campobasso, Frosolone, 0°C a Campodipietra, Vinchiaturo, Ripalimosani, Trivento, Riccia, +1°C a Baranello.

Le condizioni meteo per domani 8 aprile sono in miglioramento. Previsto cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento, venti moderati nord occidentali e mare mosso.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: