Tempesta nel Golfo del Messico: nave naufraga al largo della Louisiana, un morto e 12 dispersi [FOTO]

Una persona è morta e 12 risultano ancora disperse al largo della Louisiana dopo che un battello industriale si è capovolto nel Golfo del Messico durante una tempesta vicino a Port Fourchon, a circa 160 km a sud da New Orleans.

Le condizioni di navigazione erano “difficili” e la nave aveva lanciato un segnale di allarme, ha riferito la guardia costiera. In corso le ricerche per individuare eventuali sopravvissuti dell’equipaggio del Seacor Power, nave lunga 40 metri.