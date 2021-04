Tempesta nel Golfo del Messico: nave naufraga vicino Port Fourchon, 12 dispersi [FOTO]

A causa di una tempesta vicino al porto di Port Fourchon, a circa 160 km a sud di New Orleans, una nave commerciale è naufragata nel Golfo del Messico, e 12 marinai risultano dispersi: lo ha reso noto un portavoce della Guardia Costiera statunitense sottolineando che finora sono state tratte in salvo 6 persone.

Partecipano alle ricerche dei dispersi 4 imbarcazioni della Guardia Costiera, 4 barche di civili volontari e un aereo Ocean Sentry della Guardia Costiera.

La nave naufragata, lunga 39 metri, utilizzata nelle operazioni di supporto delle attività di esplorazione e perforazione petrolifera, è la Seacor Power, di proprietà della compagnia Seacor Marine del gruppo Seacor Holdings basato in Florida.