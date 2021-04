Tennis: Atp Barcellona, Fognini squalificato, esce al 2° turno

Barcellona, 21 apr. -(Adnkronos) – Fabio Fognini esce di scena per squalifica al secondo turno del torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 1.565.480 euro). L’azzurro, numero 27 del mondo e 9 del seeding, si trovava in svantaggio per 0-6, 4-4 con lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, numero 147 del ranking Atp, quando è entrato in campo il supervisor e dopo un conciliabolo con il giudice di linea (probabilmente qualche parola di troppo sul colpo dello spagnolo) è arrivata la decisione, comunicata dal giudice di sedia, della squalifica del 33enne ligure per ‘verbal abuse”.