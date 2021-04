Tennis: Djokovic salta Madrid, rientrerà a Roma

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Novak Dokovic non parteciperà al torneo Master 1000 di Madrid (montepremi di 2.549.105 euro) in programma la prossima settimana. Il n.1 della classifica Atp aveva già messo in dubbio la sua partecipazione dopo la sconfitta contro Karatsev in semifinale nella sua Belgrado. Ora la sua assenza è ufficiale e si aggiunge quella di Roger Federer (n. 8 ranking Atp).

Djokovic, che è il campione in carica (ha vinto nel 2019: lo scorso anno il torneo è stato cancellato), manterrà 500 dei 1.000 punti grazie al nuovo sistema di punteggio previsto dall’Atp in tempo di pandemia e che durerà fino ad agosto. Il programma del 33enne serbo prevede il rientro a Roma per gli Internazionali Bnl d’Italia e poi probabilmente la partecipazione al secondo torneo organizzato a Belgrado, dove per ora rimane nell’elenco degli iscritti, anche se si gioca la settimana prima del Roland Garros. “La mia priorità è arrivare bene al ‘Grande Slam”, ha sottolineato più volte Djokovic.