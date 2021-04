Terremoti nella area flegrea: nuova scossa nella notte avvertita a Napoli e Pozzuoli

Nelle ultime 24 ore nell’area flegrea sono state registrate due scosse di terremoto di natura bradisismica: l’evento di maggiore intensità, 2.0, con ipocentro a circa 4 km, è stato registrato dalla Sala Operativa INGV_OV alle 01:10 con epicentro in mare, al largo del golfo di Pozzuoli a poca distanza da capo Miseno.

La scossa era stata preceduta ieri pomeriggio, alle 16:06 da un altro evento, magnitudo 1.3, con ipocentro a 4 km ed epicentro sempre in mare tra Pozzuoli e Bacoli.

I due movimenti tellurici sono stati avvertiti distintamente dalla popolazione (in particolare a Napoli e Pozzuoli), ma non si registrano danni a persone e cose.

I fenomeni sismici rientrano nella fase ascensionale del bradisismo dell’area flegrea: il movimento in atto da circa dieci anni è ben evidente in alcuni siti di Pozzuoli, quali la darsena e il tempio di Serapide.