Terremoto in Austria: paura nella notte da Neunkirchen a Vienna [DATI e MAPPE]

La Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un terremoto magnitudo ML 4.1 in Austria: l’evento si è verificato alle 00:57:12, ad una profondità di 10 km.

I media locali riportano che la scossa è stata avvertita dalla popolazione vicino all’epicentro e anche fino a Vienna: “Abbiamo segnalazioni di lievi danni agli edifici nella zona di Neunkirchen. Non ci è stato segnalato nulla di grave,” ha confermato Anton Vogelmann, esperto dello ZAMG-Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, l’istituto centrale di meteorologia e geodinamica, l’ente che svolge la funzione di servizio meteorologico e geofisico nazionale per l’Austria.