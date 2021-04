Terremoto Calabria: scossa nettamente avvertita in provincia di Cosenza [LIVE]

Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Calabria, in provincia di Cosenza. Il sisma è stato registrato dai sismografi INGV alle 17:06, con epicentro a Castiglione Cosentino, ad una profondità di 19 km. Si tratta di zona ad alta densità di popolazione. In base alle segnalazioni ricevute dalla nostra redazione, il sisma è stato particolarmente avvertito dalla popolazione, nonostante la magnitudo molto modesta di 1.7, proprio per via della zona in cui si è verificata, a due passi da un noto centro commerciale e dal polo universitario di Arcavacata.