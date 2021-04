Terremoto in California: scossa sveglia la popolazione, paura nella contea di Los Angeles [DATI e MAPPE]

Paura nella contea di Los Angeles per una scossa di terremoto M 4.0 che ha svegliato la popolazione poco prima delle 5 del mattino (13:44 in Italia). Al sisma sono seguite poi alcune repliche di magnitudo inferiore. Al momento, riportano i media, non si registrano danni o feriti.

L’epicentro è stato localizzato nell’area di Lennox, a pochi km dall’aeroporto internazionale, mentre l’ipocentro a circa 20 km di profondità.