Una scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa in Campania ed è stata avvertita anche in Puglia. L’epicentro della scossa di magnitudo 2.8 è stato individuato a Zungoli, in provincia di Avellino. Il sisma si è verificato alle ore 22:30, a 16,7km di profondità.

Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.