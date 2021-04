Terremoto Cile, preoccupa uno sciame sismico nel centro del Paese: almeno 10 scosse nella regione di O’Higgins, 4 di magnitudo superiore a 5 [MAPPE]

Uno sciame sismico al centro del Paese tiene con il fiato sospeso il Cile. L’area interessata è la regione di O’Higgins. Le scosse, almeno 10 nelle ultime 12 ore, hanno avuto epicentro in mare, davanti alla citta’ costiera di Navidad, 154 chilometri a sudovest di Santiago.

Tutto è iniziato alle 23.18 locali di domenica (le 5.18 di lunedi’ in Italia), quando e’ stato registrato il primo terremoto che ha raggiunto una magnitudo 5.3 sulla scala Richter. Poi in meno di un’ora e’ stato rilevato un altro sisma di magnitudo 5. Alle 7.13 locali, gli abitanti della regione hanno vissuto un nuovo terremoto di magnitudo 5.1, seguito da altri sei, uno dei quali ancora di magnitudo 5.1, alle 09.05 locali. Non sono stati registrati danni materiali o vittime, ma il fenomeno ha destato preoccupazione nella popolazione.

Mario Pardo, vicedirettore del Centro sismologico nazionale cileno, ha spiegato che l’area di Navidad “e’ piuttosto speciale”, poiche’ “il contatto tra la placca di Nazca e la placca sudamericana presenta zone con faglie preesistenti e anomalie. Questi sciami sismici sono frequenti, e si verificano molto vicini nel tempo e durano da due a sette giorni, secondo gli studi“.