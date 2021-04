Terremoto in Iran: una scossa di magnitudo 5.8 ha colpito la città di Bandar Genaveh, vicino ad una centrale nucleare [VIDEO]

Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato in Iran. L’epicentro è stato individuato nella città di Bandar Genaveh. Lo rende noto l’Us Geological Survey. La città, situata nel Sud dell’Iran, è stata colpita dal terremoto alle 09:41 ora locale, ovvero le 06:41 ora italiana. L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 10 km.

Il sisma è stato seguito da almeno tre scosse di assestamento di intensità moderata, secondo quanto riportato dalla TV di stato. Almeno una persona è rimasta ferita, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana IRNA. La TV di stato ha condiviso le immagini dei muri crollati e delle case incrinate nell’area della città portuale di Bandar Genaveh. Il video girato da un passante in un cantiere vicino a Bandar Genaveh sembrava mostrare frane nelle vicine colline. Sia la TV di stato che l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim hanno ritrasmesso il filmato.

Tre scosse di assestamento di magnitudo superiore a 4 hanno seguito il terremoto iniziale, afferma il rapporto. Il terremoto è stato a circa 100 chilometri (60 miglia) dalla centrale nucleare iraniana di Bushehr. Non ci sono stati rapporti immediati sull’impianto, sebbene l’impianto sia stato costruito per resistere a terremoti fino a magnitudo 8. L’Iran è soggetto a gravi faglie sismiche e subisce in media un terremoto al giorno. Nel 2003, un terremoto di magnitudo 6,6 ha raso al suolo la storica città di Bam, uccidendo 26.000 persone. Un terremoto di magnitudo 7 che ha colpito l’Iran occidentale nel 2017 ha ucciso più di 600 persone e ferito più di 9.000.