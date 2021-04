Terremoto L’Aquila: 309 rintocchi in ricordo delle vittime del 2009

Le misure anti-Covid hanno impedito, per il secondo anno consecutivo, la tradizionale fiaccolata della memoria a L’Aquila, in ricordo del devastante terremoto avvenuto 12 anni fa: è stata sostituita dalle fiammelle delle candele poste sui davanzali delle abitazioni, non solo a L’Aquila ma in tutta Italia, per ricordare le 309 vittime del sisma e le più recenti perdite dovute al Covid.

Il fascio di luce azzurra di 6 fari e l’accensione del braciere sono divenuti i nuovi simboli della commemorazione del 6 aprile, cui si sono aggiunti i 309 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime.

Ieri nella chiesa di Santa Maria del Suffragio si è svolta la celebrazione liturgica officiata dall’arcivescovo, cardinale Giuseppe Petrocchi. Subito dopo il sindaco Pierluigi Biondi, con la prefetta, Cinzia Torraco, il cardinale e il parlamentare Gaetano Quagliariello hanno reso omaggio alle vittime del terremoto nella Cappella della memoria situata nella chiesa.