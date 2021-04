Terrorismo: Dupond-Moretti, ‘Battisti stesso ha ammesso di aver preso in giro intellettuali francesi’**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Cesare Battisti che ha goduto del nostro paese a lungo e in tutta impunità appena è stato interrogato dalla giustizia italiana ha ammesso la sua colpevolezza per quattro crimini. La giustizia italiani ha reso una sentenza dopo un processo equo. Battisti poi ha aggiunto di aver preso in giro gli intellettuali francesi che per anni lo avevano sostenuto”. Così il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti commentando al termine del Consiglio dei ministri francese l’arresto di 7 ex terroristi italiani degli anni di Piombo.