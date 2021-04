Thailandia, crolla palazzo a Bangkok: persone intrappolate sotto le macerie, almeno tre vittime [FOTO]

In seguito ad un incendio, una casa di tre piani è crollata a Bangkok, in Thailandia. Sotto le macerie c’è intrappolato un numero imprecisato di persone. L’edificio, situato in un elegante quartiere occidentale della capitale, ha preso fuoco questa mattina ed è crollato improvvisamente dopo che l’incendio era stato domato. Il crollo è avvenuto mentre le squadre di soccorso si trovavano all’interno della struttura. Almeno tre persone sono morte: due delle vittime sono soccorritori volontari che stavano aiutando a spegnere l’incendio e la terza persona viveva nel palazzo, riferisce la polizia. “Credo che potrebbero esserci persone intrappolate all’interno ancora vive“, ha detto ai media il governatore di Bangkok Asawin Kwanmuang.

I soccorsi procedono con cautela a causa dei timori che l’edificio possa crollare ulteriormente, il che complica il lavoro dei volontari. Una persona è stata estratta viva dalle macerie, mentre i soccorritori stanno cercando di raggiungerne un’altra che pensano sia ancora viva (vedi foto della gallery scorrevole in alto).